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    Главная / Торги / Приобретение оборудования для установки на трактор

    Приобретение оборудования для установки на трактор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 12:3903.10.2019 12:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114802Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114802

    Наименование закупки

    Приобретение оборудования для установки на трактор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 06:39

    Документация процедуры

    Приложение_4_и_4.1.xlsx

    Пр._3_Товарная_накладная_формы_№_ТОРГ-12.doc

    Пр._2_Акт_сверки_взаимных_расчетов.xls

    Пр._1_Спецификация.xls

    Договор.doc

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение оборудования для установки на трактор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 12:39 GMT +303.10.2019 12:3903.10.2019 12:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114802Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оборудования для установки на трактор

    Начальная цена

    413 352,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, автоколонна № 7 Управление технологического транспорта и специальной техники ООО "Газпром добыча Ямбург"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для установки на трактор Принадлежности для трактора 2629 на Кировец К-702МА-ПК6 валик 700А.1700038-3 – 1ШТ/ шестерня 700А.1701211 – 1ШТ/ шестерня 700А.1701209 – 1ШТ/ фланец ведущей ступицы переднего колеса 700А.1701367 – 1ШТ/ кольцо 700А.1701024-1 – 2ШТ/ кольцо уплотнительное 700А.1701023 – 4ШТ/ кольцо 700А.1701016-1 – 2ШТ/ кольцо 700А.1701022-1 – 2ШТ/ обойма 700А.1701018 – 1ШТ/ подшипник 2312КМ – 2ШТ/ подшипник 6-12212км – 4ШТ/ барабан левый 702.1701520-1 – 2ШТ/ диск 702.1701038 – 24ШТ/ диск 702.1701037-1 – 24ШТ/ диск нажимной 702.170106 – 2ШТ/ кольцо уплотнительное 700А.1701459 – 8ШТ/ диск левый 700А.1701042-1 – 2ШТ/ кольцо 700А.1701101-1 – 4ШТ/ диск правый 702.1701057 – 2ШТ/ втулка 700А.1701029-3 – 1ШТ/ втулка 700.1701062 – 4ШТ/ кольцо 700А.1701366-1 – 2ШТ/ кольцо уплотнительное 700А.1701051 – 2ШТ/ кольцо уплотнительное 700.1701458-1 – 2ШТ/ барабан Средний 702.170104 – 1ШТ/ диск средний 700А.1701049-1 – 2ШТ/ вал ведущий 702.1701011 – 1ШТ/ опора 702.170102 – 1ШТ/ втулка распорная 700.1701026-5 – 1ШТ/ втулка 700А.1701029-3 – 1ШТ/ обойма левая 7000А.1701030 – 1ШТ/ насос НМШ-25 700А.17.04.020 – 1ШТ/ механизм переключения передач 276.5015.17.02.000 – 1ШТ/ комплект РТИ КПП – 1ШТ/ кольцо промежуточное 700.1701361-6 – 2ШТ/ втулка 700А.1701029-3 – 2ШТ/ рукав 700А.3400070 – 1ШТ АО Петербургский тракторный завод Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Оборудование для установки на трактор Принадлежности для трактора 2608 на Кировец К-702-УДМ усилитель потока Danfoss OSQA4 150F0040 – 1ШТ/ насос НШ10Е-3Л левый – 1ШТ/ насос НШ-100М-3Л левый-1ШТ/ насос-дозатор Danfoss OSPBХ 500 LS 150-1086-1ШТ Danfoss/ ООО Гидросила Групп"

    Кол-во: 1.000

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    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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