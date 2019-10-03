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    Главная / Торги / Поставка передвижного, уборочного оборудования и средств опломбирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка передвижного, уборочного оборудования и средств опломбирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 06:0003.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114799Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114799

    Наименование закупки

    Поставка передвижного, уборочного оборудования и средств опломбирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 07:40

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_от_20_ноября_2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка передвижного, уборочного оборудования и средств опломбирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 06:00 GMT +303.10.2019 06:0003.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114799Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка передвижного, уборочного оборудования и средств опломбирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    315 571,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Раздольная, д. 2а, склад № 4. Срок поставки - в течении 30 календарных дней с даты заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30-ти календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры.Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка уборочная одноведерная с механическим отжимом OfficeClean 25Л;ДМ3 металл/пластик ударопрочный 260493"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Проволока пломбировочная витая ПР-С 0.65ММ для роторных пломб оцинкованная сталь"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 3"

    "Покрытие грязезащитное щетинистое Альфа для пола 900х15000ММ черный 12-15ММ"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 4"

    "Коврик входной соты Arte-mat резина 4000х1000ММ черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Вышка тура ВСРП-2500 "Радиан-Омега" сталь 8.6М 1.7х0.9М ГОСТ 24258-88"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Вышка тура Вектор сталь 5М 1.2х2М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пломба для опломбирования свинцовая 10ММ ГОСТ 30269-95"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 8"

    "Ткань углеродная угольноволокнистая сорбционнофильтрующая Бусофит Т055 50СМ"

    Кол-во: 10.000

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