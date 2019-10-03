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Наименование закупки
Поставка передвижного, уборочного оборудования и средств опломбирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 07:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 359-76-22
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шлыков Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка передвижного, уборочного оборудования и средств опломбирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.10.2019 06:00 GMT +303.10.2019 06:0003.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114799Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка передвижного, уборочного оборудования и средств опломбирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
315 571,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Раздольная, д. 2а, склад № 4. Срок поставки - в течении 30 календарных дней с даты заключения договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30-ти календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры.Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 450.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 10.000
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