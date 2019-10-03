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    Главная / Торги / Поставка стеллажей

    Поставка стеллажей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114795Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114795

    Наименование закупки

    Поставка стеллажей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 07:25

    Документация процедуры

    Спецификация.XLS

    Типовой_договор.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стеллажей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 09:00 GMT +303.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114795Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей

    Начальная цена

    440 600,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, город Новый Уренгой, строительная площадка ООО "НГХК", (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар перечисляется на счет Поставщика в течении 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами первичных документов. При осуществлении закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами первичных документов. Срок поставки составляет 50 (Пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж архивно-складской СТФ 1045-2.0 металл серый 125КГ 2000х1000х400ММ 5 полок 4 уголка жесткости, 8 комплектов крепежа, подпятник"

    Кол-во: 120.000

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