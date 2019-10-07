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    Главная / Торги / Поставка электромагнитных клапанов КЭО

    Поставка электромагнитных клапанов КЭО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114785Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114785

    Наименование закупки

    Поставка электромагнитных клапанов КЭО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 02:07

    Документация процедуры

    Приложение_2ТОВАРНАЯ_НАКЛАДНАЯ.xls

    Приложение_1Спецификация.xls

    Договор_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электромагнитных клапанов КЭО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 00:00 GMT +307.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114785Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электромагнитных клапанов КЭО

    Начальная цена

    372 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 календарных дней с момента поставки продукции Покупателю на основании выставленных счетов-фактур и двусторонне подписанных товарных накладных. Доставка включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан запорный КэО-1-100/200 ЗИ2.505.095-03 DN200 10МПа ТУ 4318-009-00123702-97"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Клапан электромагнитный межфланцевый КэО-01-100/150 ЗИ2.505.095-02 Ду150ММ Ру10МПа ТУ 3742-009-00123702-97"

    Кол-во: 1.000

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