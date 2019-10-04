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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114783Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114783

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Юридический адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Почтовый адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Контактный телефон

    +7 8313 21-83-65

    Факс

    Адрес электронной почты

    ddrd@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114783Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    49 430,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Гайдара, 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 10 дней с даты подписания акта приема.Срок поставки - в течение 10 дней с даты заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Адрес местонахождения

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грамота А4 металл с позолотой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Бланк наградной "Благодарственное письмо" А4 250г/м2"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Файл-вкладыш Brauberg с перфорацией гладкий А4 100ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Файл-вкладыш Brauberg с перфорацией гладкий 60МКМ А4 223084 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Папка на кольцах 4 кольца Bantex А4 картон/ПВХ синяя 35ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Папка файловая Brauberg Бюджет А4 10ШТ 0.5ММ черная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Папка файловая Brauberg Contract 20ШТ 0.7ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Папка для бумаг с завязками OfficeSpace А4 картон немелованный белая 200ЛИСТ 220Г/М²"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Ручка шариковая Brauberg синий черный настольная, на цепочке, на подставке 140889"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Ручка шариковая на масляной основе Erich Krause "Ультра-19" 0.6ММ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 11"

    "Ластик Erich Krause белый"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 12"

    "Маркер Edding E-4600/1 круглый пластик 1ММ черный для текстиля"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Маркер Edding E-4600/1 круглый пластик 1ММ черный для текстиля"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Маркер Edding Е-300 перманентный круглый пластик 1.5-3ММ красный для шероховатых и ржавых поверхностей"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 15"

    "Маркер Edding Е-300 перманентный круглый пластик 1.5-3ММ красный для шероховатых и ржавых поверхностей"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 16"

    "Степлер Berlingo №10 12ЛИСТ 50ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Скобы для степлера Attache №24/6 оцинкованные 1000ШТ 25ЛИСТ"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 18"

    "Лента клейкая Brauberg 12ММx33М прозрачная 35МКМ канцелярская 12ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Клей ПВА универсальный, морозостойкий STAFF 150Г"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 20"

    "Клей ПВА универсальный, морозостойкий STAFF 150Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Корректор жидкость (штрих) на спиртовой основе STAFF 20МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Планинг недатированный, настольный Cayman комбинация под кожу крок и гладкую кожу коричневый/темно-коричневый 140х305ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Лента клейкая Unibob 50ММх50М малярная"

    Кол-во: 50.000

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