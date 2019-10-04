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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Почтовый адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Контактный телефон
+7 8313 21-83-65
Факс
Адрес электронной почты
ddrd@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114783Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
49 430,71
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Гайдара, 3аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 10 дней с даты подписания акта приема.Срок поставки - в течение 10 дней с даты заключения договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Адрес местонахождения
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Кол-во: 100.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 85.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
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