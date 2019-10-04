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    Главная / Торги / Хоз. товары и канцтовары 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Хоз. товары и канцтовары 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114773Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114773

    Наименование закупки

    Хоз. товары и канцтовары 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хоз. товары и канцтовары 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 14:00 GMT +304.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114773Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хоз. товары и канцтовары 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Начальная цена

    25 759,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка единоразовая, стоимость доставки входит в стоимость товара. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic АА (LR6) 1.5В 4ШТ блистер 87562"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Набор фломастеров №1 School Лисята 1ММ 12ШТ европодвес"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки хозяйственные резиновые желтые L 240 ПАР 70 269"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "USB-флеш-накопитель 8ГБАЙТ USB 2.0 ПВХ 18х60х10ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Порошок стиральный Миф автомат 2КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Мешки для мусора 60л 20ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Инсектицид Универсальная защита Дихлофос-НЕО 190МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Салфетка хозяйственная Русалочка 5ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Средство моющее концентрированное Sanfor для пола 920Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Полотенце бумажное Перышко двухслойное 14М 2ШТ/УПАК с перфорацией, с тиснением"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Карандаш чернографитный Brauberg НВ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Ручка шариковая Corvina 51 желтый синий"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Бумага туалетная на втулке Veiro однослойная макулатура 56М 123205"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 14"

    "Тряпка для пола х/б 700х800ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Бумага для копировально-множительной техники Снегурочка А4 80Г/М² 500ЛИСТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Освежитель воздуха 300МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Средство для мытья посуды концентрированное Ника Супер плюс 5000Г канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Средство дезинфицирующее Ника-Хлор таблетки 1КГ 300ШТ ТУ 9392-034-12910434-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.4КГ для кухни"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 20"

    "Средство для стекол Мисс Чистота Весна флакон с распылителем 500МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Губка для мытья посуды Vitalux металлическая 3ШТ для удаления сильных загрязнений"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Кондиционер для белья "Е" 1000МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Салфетки бумажные 1-слойные 24x24СМ белые 90ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 24"

    "Губка для мытья посуды Фея Макси поролон/абразив 90х60х27ММ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Средство чистящее Sanfor для сантехники 0.75Л; ДМ³"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 26"

    "Мыло жидкое Лайма Professional Грейпфрут и Лайм 5000МЛ 601432"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Грамота "293" А4 картон мелованный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 28"

    "Бланк наградной "Благодарность" А4 160г/м2 многоуровневые тиснения и специальные технологии высоко глянцевой печати по матовой немелованной бумаге"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Файл-вкладыш Attache папка с перфорацией 30МКМ А4 прозрачный 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Набор маркеров Brauberg 5ММ черный, синий, красный, зеленый классический, круглый 4ШТ для доски ПВХ упаковка с европодвесом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Веник трехпрошивной Люкс сорго"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Совок для мусора пластик с резиновой кромкой код - 30928"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Швабра тряпкодержатель дерево металл 17СМ 1.1М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 34"

    "Ведро пластмассовое 10Л; ДМ³ пластик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Таз пластмассовый круглый для бытовых и хозяйственных нужд 20л 00010059606"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Удлинитель Горизонт 3р 3М"

    Кол-во: 20.000

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