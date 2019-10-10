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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Раздаточный материал 44ФЗ (смена 07.10-12.10)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Почтовый адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Контактный телефон
+7 83147 7-37-22
Факс
--
Адрес электронной почты
aktt@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коннов Петр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Раздаточный материал 44ФЗ (смена 07.10-12.10)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.10.2019 08:00 GMT +310.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114772Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Раздаточный материал 44ФЗ (смена 07.10-12.10)
Начальная цена
30 240,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 мая, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость доставки входит в стоимость товара. Аванс не предусмотрен. Оплата в течении 10 раб.дней с момента поставки товара безналичными ден. средствами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Адрес местонахождения
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Адрес местонахождения
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Адрес местонахождения
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
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