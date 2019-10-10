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    Главная / Торги / Раздаточный материал 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Раздаточный материал 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114772Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114772

    Наименование закупки

    Раздаточный материал 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Раздаточный материал 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.10.2019 08:00 GMT +310.10.2019 08:0010.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114772Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Раздаточный материал 44ФЗ (смена 07.10-12.10)

    Начальная цена

    30 240,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость доставки входит в стоимость товара. Аванс не предусмотрен. Оплата в течении 10 раб.дней с момента поставки товара безналичными ден. средствами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Футболка хлопок 100% с логотипом "Лидер" ООО "Студия05""

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Блокнот на спирали Лидер A5 50ЛИСТ бумага мелованная 80Г/М2 картон 300Г/М2 с логотипом"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Ручка шариковая Lecce Pen Twin Fantacy синий 1ММ синий с логотипом "Лидер""

    Кол-во: 60.000

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