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    Закупка мотобуров для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114769Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114769

    Наименование закупки

    Закупка мотобуров для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 18:37

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Stihl-BT131mix.docx

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Ленинградская область, Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка мотобуров для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114769Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мотобуров для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    493 210,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область,Нижегородская область,Московская область,Ленинградская область,Саратовская область, г.Саратов, Соколовая гора, склады АТХ; Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 62А; Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Павловская, д. 14б; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26; Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Воровского, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Присадка топливная синтетическая HP ULTRA 1000СМ3;^МЛ Stihl Германия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Комплект для регулировки клапанов FS-87,90,100,130,310"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Свеча зажигания для бензоинструмента Stihl FS130 BR500/550 BOSH USR4AC"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный Stihl Fs-131 для мотобура BT-131"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Мотобур BT 131 4-MIX 1400ВТ 36.3см3 BT 131 4-MIX 1.9л.с. 0.71Л;ДМ3 Stihl"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    28.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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