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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов

    Поставка химических реактивов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114765Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114765

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 17:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических реактивов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114765Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов

    Начальная цена

    318 560,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.Сроки поставки: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Срок годности химических реактивов должен быть не менее 70% от срока, заявленного производителем. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец ХС-3 ГСО 8185-2002 МСО 1393:2007 30...50 мг/дм3 110МЛ 7-38023"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец ХСН-ВНИИМ-300 ГСО 8954-2008 (290...310 мг/дм3) 7-29868 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Государственный стандартный образец массовой концентрации хлористых солей в нефти ХС-4 ГСО 8186-2002 106.5г/дм3 30МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Государственный стандартный образец ХС-1 ГСО 8183-2002 МСО 1500:2008 3...6 мг/дм3 110МЛ 7-38021"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Государственный стандартный образец массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах ВН-5,0-ЭК ГСО 7933-2001 4,5-5,5% 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Государственный стандартный образец 2 ВН-2.0-ЭК ГСО 7932-2001 1.8-2.2 100Г 3.05.03.04.0050"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Государственный стандартный образец массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1.0-ЭК ГСО 7930-2001 0.9-1.1% масс. 100МЛ относительная погрешность при Р=0.95 5%"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Государственный стандартный образец массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах ВН-0.5-ЭК ГСО 7929-2001 0.45-0.55 100Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Государственный стандартный образец кислотности н/продуктов К-3,0-ЭК ГСО 8408-2003 2,70-3,30мгКОН/100 см3 фл. 100см3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Государственный стандартный образец кислотного числа нефтепродуктов КЧ-1,0-ЭК ГСО 8504-2003 0,90-1,10 мгКОН/г 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Государственный стандартный образец КЧ-0.5-ЭК ГСО 8503-2003 (0.45...0.55 мг КОН/г) 7-60110 100МЛ (3.05.03.11.0090)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Государственный стандартный образец КЧ-0,3-ЭК ГСО 8502-2003 0,27-0,33 мгКОН/г 100МЛ 3.05.03.11.0080"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Государственный стандартный образец КЧ-0,1-ЭК ГСО 8501-2003 0,09-0,11 мгКОН/г 100МЛ 3.05.03.11.0070"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Государственный стандартный образец кислотного числа нефтепродуктов КЧ-0,05-ЭК ГСО 8500-2003 0,045-0,055 мгКОН/г 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Государственный стандартный образец КЧ-0,02-ЭК ГСО 8499-2003 (0,018...0,022 мг КОН/г) 7-60100 100МЛ (3.05.03.11.0050)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Государственный стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов ГСО 7480-98 10,0г/дм3 (график,поверка)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Государственный стандартный образец железо (III) ГСО 7872-2000 МСО 0297:2002 10.00 мг/мл 1М 5МЛ фон HCl"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Государственный стандартный образец железо (III) ГСО 7835-2000 1.00 мг/мл 1М 5МЛ фон HNO3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Государственный стандартный образец хлорид-ионов ГСО 7617-99 10г/дм3 5МЛ ампула фон вода"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Государственный стандартный образец хлорид-ионов ГСО 7616-99 1г/дм3 ампула 5СМ3 фон вода"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Государственный стандартный образец гидрокарбонат-ионов ГСО 8403-2003 1,0мг/см3 ампула 5СМ3 фон вода"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Государственный стандартный образец сульфид-ионов ГСО 7970-2001 1.0 г/дм3 5МЛ фон вода"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Государственный стандартный образец Хром (VI) НК-ЭК ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002 1.00 г/дм3 5МЛ (3.05.01.0560) 7-36480"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 25"

    "Государственный стандартный образец фракционного состава н/продуктов ФС-2 ГСО 10404-2014 н.к.141.7С;к.к.236.5С 110МЛ флакон"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Государственный стандартный образец фракционного состава н/продуктов ФС-1 ГСО 10403-2014 н.к.34,2С; к.к.201,4С 110МЛ флакон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Стандарт-титр натрий углекислый кислый 0.1H 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Стандарт-титр Кислота щавелевая 0,1Н"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Стандарт-титр Натрий гидроокись 0.1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Стандарт-титр Йод 0.1H нормальный 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Государственный стандартный образец Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-3 ГСО 7376-97 0,141См/м 20МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Государственный стандартный образец уд.электропроводности водных сред УЭП-2 ГСО 7375-97 1,29См/м амп. 20см3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Государственный стандартный образец удельной электропроводности УЭП-1 ГСО 7374-97 11.2см/м ампула 20СМ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Государственный стандартный образец фракционного состава и массовой доли парафина Н-ФСП ГСО 9023-2008 0.85дм3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Государственный стандартный образец ВКЩ-2 ГСО 8829-2006 (4.6) при 60С 60МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Государственный стандартный образец рН водной вытяжки н/продуктов ВКЩ (рН-7) ГСО 8638-2004, МСО 1437:2007 60МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Государственный стандартный образец массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах СН-0.000-ЭК ГСО 8170-2002 0.000-0.002% масс. 100МЛ относительная погрешность при Р=0.95 10%"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Государственный стандартный образец мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,005-ЭК ГСО 8171-2002 0,004-0,006% 100МЛ флакон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Государственный стандартный образец мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,010-ЭК ГСО 8172-2002 0.009-0.011% 100МЛ флакон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Государственный стандартный образец массовой доли серы в минеральном масле ГСО 8173-2002 0.027-0.033% масс. 100МЛ СН-0.030-ЭК (годен 2 г.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Государственный стандартный образец массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах СН-0.100-ЭК ГСО 8175-2002 0.090-0.110% масс. 100МЛ относительная погрешность при Р=0.95 2.0%"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Государственный стандартный образец мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-5,000-ЭК ГСО 8179-2002 4,500-5,500% 100МЛ флакон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Государственный стандартный образец массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах СН-1,500-ЭК ГСО 8495-2003 1.350-1.650% масс 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 7871-2000 Смесь ароматических углеводородов в гексане"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Государственный стандартный образец стандарт ASTM D5307 сырой нефти 6.25% 2МЛ Su 48179"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Государственный стандартный образец ХСН-ПА-2(500) ГСО 9868-2011 200МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Государственный стандартный образец вязкости жидкости РЭВ-100 ГСО 8594-2004 100МЛ Кинематическая вязкость при температуре(20,00±0,01)град.С во флаконах ФГУП ""ВНИИМ им. Д.И.Менделеева""""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Государственный стандартный образец фракционного состава н/продуктов ФС-3 ГСО 10405-2014 н.к.174,9С;к.к.358,3С 110МЛ флакон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Государственный стандартный образец плотности жидкости РЭП-8 ГСО 8102-2002 от 1590.0 до 1630.0 при 20С 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Государственный стандартный образец РЭП-7 ГСО 8585-2004 (1317,0...1340,0 кг/м3) 7-55516 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Государственный стандартный образец плотности жидкости РЭП-5 ГСО 8583-2004 от 998.0 до 999.0 при 20С 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Государственный стандартный образец плотности жидкости РЭП-4 ГСО 8582-2004 857.3-874.7кг/м3 100МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Государственный стандартный образец плотности жидкости РЭП-3 ГСО 8581-2004 772.2-787.2кг/м3 100МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Государственный стандартный образец РЭП-2 ГСО 8580-2004 712,8...727,2 кг/м3 100МЛ 7-38268"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Государственный стандартный образец плотности жидкости РЭП-1 ГСО 8579-2004 от 683.0 до 697.2 при 20С 100МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Государственный стандартный образец РЭВ-10 ГСО 8588-2004 9,00...12,00 мм2/с при 20°С 100МЛ (04.01.030) 7-55135"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Государственный стандартный образец вязкости жидкости РЭВ-5 ГСО 8587-2004 4.0-6.0 мм2/с, 3.0-5.0 мПа/с 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Государственный стандартный образец вязкости РЭВ-2 ГСО 8586-2004 кин.: 1,7-2,3мм2/с при 20С 100МЛ флакон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 61"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 62"

    "Тосол А-40 -30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 63"

    "Реактив химический Толуол ЧДА 1Л ГОСТ 5789-78"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Реактив химический Петролейный эфир (40-70) Ч"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 65"

    "Реактив химический Изопропиловый спирт Ч 0.8КГ"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 66"

    "Реактив химический Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Реактив химический Гептан эталонный"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 68"

    "Бензол ЧДА ф.0,9КГ"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 69"

    "Реактив химический Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 70"

    "Реактив химический Триэтаноламин Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Индикатор Эриохром черный Т ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 72"

    "Реактив химический Хлороформ ХЧ ф.1,5"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 73"

    "Реактив химический Цинк уксуснокислый 2-водный (чда)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 74"

    "Реактив химический Сульфосалициловая кислота 2-водная чда"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 75"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 76"

    "Реактив химический Цинк гранулированный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 77"

    "Серебро азотнокислое (чда)"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 78"

    "Реактив химический Свинец (II) уксуснокислый 3-водн. ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 79"

    "Реактив химический Олово (II) хлористое 2-водное (чда)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 80"

    "Натрий хлористый ХЧ 99.9ПРОЦ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 81"

    "Реактив химический Калий натрий виннокислый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 82"

    "Реактив химический Натрий углекислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 83"

    "Реактив химический Натрий сернокислый безводный Ч 0.5КГ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 84"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный чда"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 85"

    "Реактив химический Натрий гидроокись ЧДА 0.2КГ 7-08262"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 86"

    "Реактив химический Мурексид (чда)"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 87"

    "Реактив химический Метиленовый голубой имп."

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 88"

    "Реактив химический Медь (II) сернокислая 5-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 89"

    "Реактив химический Крахмал растворимый чда"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 90"

    "Реактив химический Карбинол ХЧ 1Л ГОСТ 6995-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Реактив химический N-Фенилантраниловая кислота ЧДА 0.01КГ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 92"

    "Реактив химический КАЛИЙ азотнокислый ЧДА ГОСТ 4217-77"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 93"

    "Реактив химический Салициловая кислота (имп, фарм)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 94"

    "Реактив химический Кадмий уксуснокислый 2-вод. чда"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 95"

    "Кальций хлористый безводный Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "Реактив химический Железо (III) хлорид 6-вод. (ч) (Железо III хлорное)"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 97"

    "Реактив химический Фенилендиамин пара сернокислый Ч 0.5КГ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 98"

    "Реактив химический Дифенилкарбазид (чда)"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 99"

    "Реактив химический Глицерин чда"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 100"

    "Реактив химический Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0.1КГ 7-45540"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 101"

    "Реактив химический Гексахлорплатиновая кислота 6-вод. для синтеза 40ПРОЦ 1Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "Реактив химический Аммиак водный чда"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 103"

    "Реактив химический Ацетон ХЧ"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 104"

    "Реактив химический Алюминий хлористый 6-вод. ИМП ФАРМ 0.1КГ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 105"

    "Стандарт-титр Азотная кислота 0.1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

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