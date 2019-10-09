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    Главная / Торги / НАСФ для ППБУ ПЗ

    НАСФ для ППБУ ПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114764Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114764

    Наименование закупки

    НАСФ для ППБУ ПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 17:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    НАСФ для ППБУ ПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 14:00 GMT +309.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114764Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    НАСФ для ППБУ ПЗ

    Начальная цена

    289 478,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская, 159Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата с доставкой до адреса поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Снаряжение альпинистское Блок-ролик одинарный Vento 20kN дюраль vpro 0095 ГОСТ Р ЕН 361-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Канат статический ПрофиСтатик полиамид 11ММ 50М 3940Г 33kN ГОСТ Р ЕН 361-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Устройство спусковое самоблокирующее Petzl I'D 10.5-11.5ММ ГОСТ Р ЕН 361-2008"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Снаряжение альпинистское Стремя регулируемое облегченное Vento полиамид 110СМ vnt 214 110 ГОСТ Р ЕН 361-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Снаряжение альпинистское Сумка укладочная под снаряжение Vento 30Л vnt 244 30 ГОСТ 28631-2005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Фонарь-фара ручная взрывозащещенная светодиодная ФР-ВС Экотон-3 IP67 черный ударопрочный пластик 120х120х210ММ -20...+45 1.45КГ ГОСТ 4677-82"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Фонарь налобный в искровзрывобезопасном исполнении СГСВ-6 Эктон-6 3.7В 1.2ВТ IP54 класс защиты III ГОСТ 4677-82"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Боты диэлектрические до 1кВ ГОСТ 13385-78"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Очки защитные открытые Люцерна прозрачные поликарбонат ГОСТ Р 12.4.013-97"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Краги Винилискожи-Е 404101 винилискожа ГОСТ Р 53269-2009 АО "ПТС""

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Баллон кислородный 10П-150 ЛМ 10Л;ДМ3 с вентилем КВ-1М ГОСТ 31057-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Комплект индивидуальный противоожоговый КИП №2 ранозаживляющий ФЭСТ ТУ 9398-050-42965160-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Изделие Мешок прорезиненный МЗО BR0145 для сбора зараженной одежды 1150х800ММ 550Л 600Г/КВ.М ГОСТ 30090-93"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Часть комплектующая к средствам промышленной защиты Фильтр к респиратору фильтрующему ДОТэко для защиты от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей со съемными противоаэрозольными фильтрами УНИКС классов Р1, Р2 или Р3 ГОСТ 12.4.296-2015"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Каска защитная пожарного спасателя КЗ-94 полиэтилен белая ГОСТ Р 53269-2009"

    Кол-во: 5.000

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