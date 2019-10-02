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    Главная / Торги / Поставка материалов для оборудования КПП Чаяндинской Службы Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка материалов для оборудования КПП Чаяндинской Службы Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 12:3002.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114763Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114763

    Наименование закупки

    Поставка материалов для оборудования КПП Чаяндинской Службы Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 17:08

    Документация процедуры

    Перечень_Товара(Приложение_№_3).XLSX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для оборудования КПП Чаяндинской Службы Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 12:30 GMT +302.10.2019 12:3002.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114763Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для оборудования КПП Чаяндинской Службы Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    431 015,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, Республика Саха (Якутия), Ленский муниципальный район, Чаяндинское НГКМ, ВЗиС 73 кмРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство досмотровое Комплект досмотровых зеркал Шмель-3N ГОСТ 17716-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кресло офисное Бюрократ CH-540AXSN ткань черное ГОСТ 19917-93 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Металлодетектор ручной досмотровый СФИНКС ВМ-611 ГОСТ Р 55249-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель порошковый ОП-2 АВСЕ 2КГ 115х420ММ 2М 5С 4КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Подставка под системный блок Buro BU-CS3BL пластик черный 165х265ММ ГОСТ 22046-2002"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Принадлежность Пулеулавливатель Дельта 510х1010х160ММ металл для безопасного заряжания/разряжения оружия ТУ 7399-001-16673818-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стол рабочий для чистки оружия Меткон СТ-1200Р металл/древесностружечная плита 800х800х1200ММ ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Стол офисный рабочий Эрго СТ1-14 1400х600х760ММ орех экко ДСП ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Стул офисный Бюрократ Виси металл хромированный ткань черный для посетителей ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Тумба офисная мобильная Эрго ТВ-03 400х500х610ММ орех ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный Навигатор NPT-SP10-ACCU 94966 4В 4Ач аккумулятор 225ЛМ 5ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Шкаф офисный витрина со стеклом Эрго Ш64Т3 800х450х2000ММ орех экко ЛДСП 22ММ 5 секций 2-дверный для документов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Шкаф металлический оружейный ОШ-2 для "Сайги-12КВ" 1400х350х250ММ медь ГОСТ Р 56367-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Шкаф металлический пистолетный ШП-3 оружейный 200х320х310ММ медь ГОСТ Р 56367-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Шкаф металлический ШАМ-11-20 для спецсредств 2000х850х500ММ светло-серый RAL 7035 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1.000

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