Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка Товара осуществляется транспортом Продавца в пределах г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. Оплата за поставленный Товар производится Покупателем на основании выставленных счетов Продавца, путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты приемки Товара