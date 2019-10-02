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    Главная / Торги / Поставка товаров

    Поставка товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114761Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114761

    Наименование закупки

    Поставка товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 17:03

    Документация процедуры

    Договор_1_2019_проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспорт»
    Все закупки и тендеры Газпром экспорт

    Юридический адрес

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Почтовый адрес

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Контактный телефон

    +7 812 646-15-57

    Факс

    +7 812 646-14-15

    Адрес электронной почты

    e.shamovski@gazpromexport.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамовский Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114761Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров

    Начальная цена

    415 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения,Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Доставка Товара осуществляется транспортом Продавца в пределах г.Москвы и г.Санкт-ПетербургаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка Товара осуществляется транспортом Продавца в пределах г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. Оплата за поставленный Товар производится Покупателем на основании выставленных счетов Продавца, путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты приемки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром экспорт
    Все закупки и тендеры Газпром экспорт

    Адрес местонахождения

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шампанское Уре Фрер Анвитасьон Брют брют белое 12ПРОЦ бутылка 0.75Л;ДМ3"

    Кол-во: 166.000

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