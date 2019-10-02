www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 17:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-57
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
e.shamovski@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Шамовский Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114761Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров
Начальная цена
415 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения,Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Доставка Товара осуществляется транспортом Продавца в пределах г.Москвы и г.Санкт-ПетербургаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка Товара осуществляется транспортом Продавца в пределах г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. Оплата за поставленный Товар производится Покупателем на основании выставленных счетов Продавца, путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты приемки Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Кол-во: 166.000
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