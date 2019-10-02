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Наименование закупки
Бумага для техники А4, плотностью 80г/кв.м, листов в пачке 500
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 15:14
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А
Контактный телефон
+7 920 251-48-89
Факс
+7 831 433-65-44
Адрес электронной почты
galina-pr1@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага для техники А4, плотностью 80г/кв.м, листов в пачке 500
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114749Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага для техники А4, плотностью 80г/кв.м, листов в пачке 500
Начальная цена
31 250,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"
Все закупки и тендеры ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А
Кол-во: 25.000
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