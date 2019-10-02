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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка баллона огнетушителя 8 кг S-NV в комплекте с клапаном быстрого расхода и пиропатроном
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 14:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Контактный телефон
+7 495 259-06-10
Факс
+7 495 259-06-11
Адрес электронной почты
tender@gesturbo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пысин Николай Алексеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка баллона огнетушителя 8 кг S-NV в комплекте с клапаном быстрого расхода и пиропатроном
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114744Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка баллона огнетушителя 8 кг S-NV в комплекте с клапаном быстрого расхода и пиропатроном
Начальная цена
224 906,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 403870, Волгоградская обл., г. Камышин, ПромзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с Договором
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Кол-во: 1.000
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