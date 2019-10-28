Условия договора

Условия оплаты и доставки

Порядок расчетов не является коммерческим кредитом и порядок оплаты поставленного Товара, установленный настоящим Договором, не предоставляет Поставщику права на получение с Покупателя процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость доставки входит в стоимость товара. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Поставщик обязан предоставить письмо о факте поставки МТР в директивные сроки от завода изготовителя/диллера на весь объем запроса предложений.