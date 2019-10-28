www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка полимерной продукции на объекты ГРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 13:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 433-16-95
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
ceo@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полимерной продукции на объекты ГРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.10.2019 14:00 GMT +328.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114739Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полимерной продукции на объекты ГРС
Начальная цена
511 134,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606042, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Горбатовка ул. Весенняя, грузополучатель – УМТСиК-филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Порядок расчетов не является коммерческим кредитом и порядок оплаты поставленного Товара, установленный настоящим Договором, не предоставляет Поставщику права на получение с Покупателя процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость доставки входит в стоимость товара. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Поставщик обязан предоставить письмо о факте поставки МТР в директивные сроки от завода изготовителя/диллера на весь объем запроса предложений.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 0.050
Кол-во: 60.000
Кол-во: 0.055
Кол-во: 75.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.110
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.082
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.115
Кол-во: 80.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.030
Кол-во: 0.025
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.