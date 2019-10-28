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    Главная / Торги / Поставка полимерной продукции на объекты ГРС

    Поставка полимерной продукции на объекты ГРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114739Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114739

    Наименование закупки

    Поставка полимерной продукции на объекты ГРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 13:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полимерной продукции на объекты ГРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.10.2019 14:00 GMT +328.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114739Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полимерной продукции на объекты ГРС

    Начальная цена

    511 134,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Горбатовка ул. Весенняя, грузополучатель – УМТСиК-филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Порядок расчетов не является коммерческим кредитом и порядок оплаты поставленного Товара, установленный настоящим Договором, не предоставляет Поставщику права на получение с Покупателя процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость доставки входит в стоимость товара. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Поставщик обязан предоставить письмо о факте поставки МТР в директивные сроки от завода изготовителя/диллера на весь объем запроса предложений.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой СИП-2 3х70+1х70 ГОСТ 31996"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 2"

    "Провод силовой ПВСнг(А)-LS 3х2.5 Электрокабель"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 4х2.5 0.66КВ"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 5х4 0.66КВ N. PE ООО "Конкорд""

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 5"

    "Провод силовой РПШЭ 2х1"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х16 0.66КВ круглый однопроволочный ПВХ пластикат пониженной горючести с низким газо- дымовыделением ПВХ-пластикат ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х10 0.66КВ"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГНГ 3x2,5"

    Кол-во: 0.110

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 4х4 0.66КВ однопроволочный ПВХ пластикат пониженной горючести с низким газо- дымовыделением ПВХ-пластикат ГОСТ Р 53769-2010"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4 0.66КВ"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 4х4 0.66КВ однопроволочный ПВХ пластикат пониженной горючести с низким газо- дымовыделением ПВХ-пластикат ГОСТ Р 53769-2010"

    Кол-во: 0.082

    "Позиция 12"

    "Запасные части и принадлежности к фильтру-сепаратору ФС 150-85-011 (в составе: Прокладка - паронит ПОН-Б3 ГОСТ 481-80 D=170, d=147. Прокладка - паронит ПОН-Б3 ГОСТ 481-80 D=207, d=190. Прокладка - паронит ПОН-БЗ ГОСТ 481-80 D=6, d=52. Прокладка - паронит ПОН-Б2 ГОСТ 481-80 D=49, d=42. Кольцо 017-021-25-2 ГОСТ 18829-77. Фильтр элемент ФС 150 ПТЦ 001 ТУ 2211-001-73042963-2006) Завод ЗАО Уромгаз"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ-П 2х6"

    Кол-во: 0.115

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 0.66КВ круглый ПВХ-пластикат ПВХ ГОСТ Р 53769-2010 АО Завод Энергокабель Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 15"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 4х16 0.66КВ в ПВХ изоляции"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 2х6 0.66КВ"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШв 5х2.5"

    Кол-во: 0.025

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