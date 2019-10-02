Поставка клапанов,выключателей, розеток, пленки для спального корпуса Б/О Волга

Условия договора

Условия оплаты и доставки

порядок расчетов не является коммерческим кредитом и порядок оплаты поставленного Товара, установленный настоящим Договором, не предоставляет Поставщику права на получение с Покупателя процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.Стоимость доставки включена в стоимость товара.Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.