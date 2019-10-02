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    Главная / Торги / Поставка клапанов,выключателей, розеток, пленки для спального корпуса Б/О Волга

    Поставка клапанов,выключателей, розеток, пленки для спального корпуса Б/О Волга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114737Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114737

    Наименование закупки

    Поставка клапанов,выключателей, розеток, пленки для спального корпуса Б/О Волга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 13:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапанов,выключателей, розеток, пленки для спального корпуса Б/О Волга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 00:00 GMT +302.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114737Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов,выключателей, розеток, пленки для спального корпуса Б/О Волга

    Начальная цена

    513 907,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос.Горбатовка, ул.Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    порядок расчетов не является коммерческим кредитом и порядок оплаты поставленного Товара, установленный настоящим Договором, не предоставляет Поставщику права на получение с Покупателя процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.Стоимость доставки включена в стоимость товара.Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент термостатический Danfoss серия 2000 RA2900 со встроенным температурным датчиком, защитой от замерзания 013G2990"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Розетка СП Brava ДКС 76482В 1-м"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 3"

    "Травосмесь газонная Универсальная 20КГ"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 4"

    "Пленка полиэтиленовая укрывочная 1.5Мх2/3М 150МКМ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель для скрытой установки 2 модуля одноклавишный ДКС VIVA 16А 250В IP20 белый 45021"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Кран для манометра 11б38бк трехходовой Ду15 Ру1.6 с контрольным фланцем"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 7"

    "Клапан RA-N15 терморегулятора прямой Ду15ММ с предварительной настройкой"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 8"

    "Клапан регулирующий терморегулятора с предварительной настройкой RA-N20 013G0014 "Danfoss" Ду20ММ Ру10МПа прямой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Клапан запорный ручной Danfoss RLV-15 Ду15ММ Ру10МПа"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х16"

    Кол-во: 0.044

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ 3х35+1x10 0.66КВ"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х70 1КВ"

    Кол-во: 0.070

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х35 0.66КВ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х10 0.66КВ"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 15"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х120 0.66КВ"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А) 5х25 0.66КВ однопроволочный ПВХ пластикат пониженной горючести с низким газо- дымовыделением ПВХ-пластикат ГОСТ Р 53769-2010"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 3х10 0.66КВ"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 18"

    "Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГнг 4х95 4 95ММ²"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 19"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4 0.66КВ"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 20"

    "Выключатель для скрытой установки одноклавишный 2 модуля белый BRAVA 76002B"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Брус 100x150x6000ММ"

    Кол-во: 3.000

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