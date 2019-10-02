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    Главная / Торги / Закупка насосов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Закупка насосов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114734Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114734

    Наименование закупки

    Закупка насосов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 13:14

    Документация процедуры

    ТЗ_ГПП_ИП_81_ТЗ_на_поставку_Насос_ЭЦВ.pdf

    ТЗ_ГПП_ИП_80__Насос_Педролло.pdf

    ТЗ_ГПП_ИП_79_Насос_Грундфос.pdf

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка насосов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114734Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка насосов для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    209 844,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 62АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос погружной скважинный электрический вертикальный ЭЦВ-4-10-110 110М 16А 5.5КВТ 10М3/Ч 96х2130ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Насос погружной скважинный электрический вертикальный Pedrollo 4SR-12/22 PD (FK) 135М 5.5КВТ 18М3/Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Насос погружной скважинный электрический вертикальный Grundfos SQ-3-105 147М 230В 1.85-2.54КВТ 4.4М3/Ч 74х74х942ММ"

    Кол-во: 1.000

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