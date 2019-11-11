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    Главная / Торги / Потавка комплекта кулачков для судна Академик Черский (82)

    Потавка комплекта кулачков для судна Академик Черский (82)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2019 01:0011.11.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114732Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114732

    Наименование закупки

    Потавка комплекта кулачков для судна Академик Черский (82)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Потавка комплекта кулачков для судна Академик Черский (82)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.11.2019 01:00 GMT +311.11.2019 01:0011.11.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114732Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Потавка комплекта кулачков для судна Академик Черский (82)

    Начальная цена

    164 243,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59. Если вес груза менее 7 кг при габаритах груза не более 0,5м*0,5м*0,5м, то возможна приемка груза без въезда на территорию, в ином случае, въезд на территорию Находкинского СРЗ организует и оплачивает поставщик (стоимость пропуска 2050 руб.)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент обжимной Комплект кулачков Parker для обжима гидравлических рукавов кулачки 80C-B04 (ДУ6мм) 1шт кулачки 80C-B06 (ДУ10мм) 1шт кулачки 80C-B08 (ДУ12мм) 1шт кулачки 80C-B12 (ДУ19мм) 1шт кулачки 80C-B16(ДУ25мм) 1шт кулачки 83C-C24 (ДУ38мм) 1шт"

    Кол-во: 1.000

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