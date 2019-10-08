Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных Товаров по Договору осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. Срок поставки Товара 30 дней с момента (даты) заключения Договора.