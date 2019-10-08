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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ (папки из переплетного материала)

    Поставка ТМЦ (папки из переплетного материала)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114729Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114729

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ (папки из переплетного материала)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:58

    Документация процедуры

    Спецификация_к_договору.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_папки.doc

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34949 9-71-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.rasskazov@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ (папки из переплетного материала)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114729Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ (папки из переплетного материала)

    Начальная цена

    13 020,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Новая, д.40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных Товаров по Договору осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. Срок поставки Товара 30 дней с момента (даты) заключения Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка адресная переплетный материал с объемным тиснением логотипа фольгой 230х320ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Папка адресная переплетный материал с объемным тиснением логотипа фольгой 230х320ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Папка адресная переплетный материал с объемным тиснением логотипа фольгой 230х320ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Папка адресная переплетный материал с объемным тиснением логотипа фольгой 230х320ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Папка адресная переплетный материал с объемным тиснением логотипа фольгой 230х320ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Папка адресная переплетный материал с объемным тиснением логотипа фольгой 230х320ММ"

    Кол-во: 2.000

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