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    Главная / Торги / Закупка малогабаритной буровой установки для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Закупка малогабаритной буровой установки для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114728Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114728

    Наименование закупки

    Закупка малогабаритной буровой установки для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:38

    Документация процедуры

    ТЗ_4-2ДФВ_2019.1_УКБ-1225.pdf

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка малогабаритной буровой установки для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114728Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка малогабаритной буровой установки для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    304 166,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Б. Ельня, Кладбищенский проезд, д.1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка буровая передвижная УКБ 12/25-01 25М 1350х900х1770ММ 1. Рама 2. Стойка с кареткой 3. Вращатель 4. Двигатель 4х тактный HONDA 5. Цилиндрический редуктор 2-ве скорости 6. Лебедка; 7. Колеса низкого (диаметр колеса 406 мм; ширина 105 мм) давления"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    28.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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