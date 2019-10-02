Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих для тонер

    Поставка комплектующих для тонер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114724Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114724

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для тонер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-01

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    sevastiyanov_dn@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для тонер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114724Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для тонер

    Начальная цена

    427 922,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, РФ, Московская область, г. Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 20(двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть для оргтехники Полотенце чистящее Kip Z254400600/Z154400330/Z074400540/Z354402170"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фотобарабан комплект Kip Z078060050 оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть для оргтехники Набор нитей короны Kip Z078070010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть для оргтехники Комплект проявочного вала Kip Z078060040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть для оргтехники Набор обслуживания блока закрепления Kip Z078060120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть для оргтехники Пластина заземления Kip Z071600210"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть для оргтехники Набор уплотнителей барабана Kip Z078060010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть для оргтехники Набор озоновых фильтров Kip №36 Z078060100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть для оргтехники Набор озоновых фильтров Kip №7 Z078060110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Емкость для сбора отработанного тонера Kip Z074320170"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
    Ценовой запрос № 264231
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта оргтехники (участниками закупки могут быть только субъекты МСП).
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта...
    264231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    614 427
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 263402
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в...
    263402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262544
    2022 Поставка картриджей
    2022 Поставка картриджей
    262544
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262796
    Расходные материалы к офисной технике
    Расходные материалы к офисной технике
    262796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 76572
    Многофунциональные устройства формата А3
    Многофунциональные устройства формата А3
    76572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 10:30(GMT+03:00)
    446 102
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 77053
    Закупка оргтехники.
    Закупка оргтехники.
    77053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    453 311
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Ценовой запрос № 77657
    Поставка запасных частей для оргтехники
    Поставка запасных частей для оргтехники
    77657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    44 263
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77759
    Закупка расходных материалов
    Закупка расходных материалов
    77759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    516 715
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить