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    Главная / Торги / Поставка готового антифриза CoolStream Standard 65 для судна Академик Черский (78)

    Поставка готового антифриза CoolStream Standard 65 для судна Академик Черский (78)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 01:0003.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114718Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114718

    Наименование закупки

    Поставка готового антифриза CoolStream Standard 65 для судна Академик Черский (78)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка готового антифриза CoolStream Standard 65 для судна Академик Черский (78)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 01:00 GMT +303.10.2019 01:0003.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114718Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка готового антифриза CoolStream Standard 65 для судна Академик Черский (78)

    Начальная цена

    144 562,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 2050 руб.). Доставку до борта судна и пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик, паспорт на анифриз обязателен

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз CoolStream Standard 65 оранжевый канистра 1Л -65ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 624.000

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