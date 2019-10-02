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    Главная / Торги / Закупка режущего инструмента для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Закупка режущего инструмента для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114717

    Наименование закупки

    Закупка режущего инструмента для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:59

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка режущего инструмента для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка режущего инструмента для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    499 626,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., Старый Тобольский тракт 5 км, стр.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 4400х34х1.1 3/4 102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS M51 4400х34х1.1 3/4 202"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 4400х34х1.1 4/6 102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS M51 4400х34х1.1 4/6 202"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 4400х34х1.1 2/3 102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS M51 2700х27х0.9 3/4 202"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 2700х27х0.9 3/4 102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 2700х27х0.9 4/6 102"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS M51 2700х27х0.9 4/6 202"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 2700х27х0.9 5/8 101"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 11"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 2700х27х0.9 6/10 101"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon М42 8500х54х1.6 4/2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon М42 8500х54х1.6 2/3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon М42 8500х54х1.6 3/4"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon X3000 8500х54х1.6 2/3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon X3000 8500х54х1.6 1.4/2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon X3000 8500х54х1.6 3/4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon X3000 7200х41х1.30 3/4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 7200х41х1.30 2/3 102"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 7200х41х1.30 3/4 102"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon X3000 7200х41х1.30 2/3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 7200х41х1.30 4/6 102"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Пила ленточная по металлу VI-MENS М42 7200х41х1.30 5/8 102"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Пила ленточная по металлу Wikus Marathon X3000 7200х41х1.30 4/6"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Метчик машинно-ручной TaeguTe TPH454C05 М8х1.25 с винтовой канавкой HSSE 6H DIN371"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Метчик машинно-ручной М10х1.5 с винтовой канавкой Р6АМ5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Метчик машинно-ручной М12х1.75 с винтовой канавкой Р6АМ5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Метчик машинно-ручной М14х2 с винтовой канавкой Р9"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Метчик машинно-ручной М16х2 с винтовой канавкой Р6АМ5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Метчик машинно-ручной М24х3 с винтовой канавкой Р9"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Тиски станочные двухповоротные QHK125L тип 3422 135ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Запасная часть Устройство подачи воздуха Сварог Р-1000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Оправка B213.4.50.070.32"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Быстроразъёмное соединение переходник муфта ОС30Н 10ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Пистолет продувочный Кратон ABG-03 4АТМ 150ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Электроножницы по металлу Makita JS1601 250ММ 4500ОБ/МИН 380ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Удлинитель на катушке электрический УС1-4-30/3.5 ПВС 3х2.5ММ2 30М 4 розетки 16А 3500ВТ"

    Кол-во: 2.000

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