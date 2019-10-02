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    Главная / Торги / Поставка тележки инструментальной и прочее.

    Поставка тележки инструментальной и прочее.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114716Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114716

    Наименование закупки

    Поставка тележки инструментальной и прочее.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тележки инструментальной и прочее.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114716Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тележки инструментальной и прочее.

    Начальная цена

    185 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

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    "Автоэмаль Vika ИЖ 49 красная 850МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Разбавитель краски DYNA 1478 1Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Краска акриловая Vika 601 чёрная 1Л;ДМ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Средство полирующее полироль панели Kangaroo 330125 для пластика, резины, кожи"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Тележка инструментальная WDS-5 870x820x450ММ сталь 145КГ 46КГ 100ММ 00001790"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Масло моторное синтетическое G-Energy G-Profi CNG LA 10W40 205Л;ДМ3 253190147"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Растворитель Иваново 650 канистра 5000СМ3;^МЛ 650.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Стакан мерный Tescoma стекло 1000СМ3;^МЛ 124552"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Лента светоотражающая самоклеящаяся VC104 белый/желтый/красный 50ММх50М полиэстер"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Ремень ГРМ двигатель Toyota 1KD-FTV/2KD-FTV 13568-39016"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть Натяжитель цепи ГРМ 13540-67020 TOYOTA Land Cruiser Prado"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Краска акриловая Vika 601 чёрная 800Л;ДМ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Автоэмаль Vika ИЖ 45 апельсин 0.8КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Отвердитель автоэмали Vika OEM-3 EXTRA 0.2КГ 275724-30"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 15"

    "Средство моющее бережная пена концентрат Grass Active Foam ECO 22КГ 800029"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Средство моющее питающее средство жидкость Fra-Ber 0.8КГ 79125"

    Кол-во: 5.000

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