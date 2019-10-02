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Наименование закупки
Поставка круга диаметром 200мм для Оренбургской ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-10
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка круга диаметром 200мм для Оренбургской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 00:00 GMT +302.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114711Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка круга диаметром 200мм для Оренбургской ВЧ
Начальная цена
214 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 1500.000
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