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    Главная / Торги / Поставка круга диаметром 200мм для Оренбургской ВЧ

    Поставка круга диаметром 200мм для Оренбургской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114711Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114711

    Наименование закупки

    Поставка круга диаметром 200мм для Оренбургской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка круга диаметром 200мм для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 00:00 GMT +302.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114711Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка круга диаметром 200мм для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    214 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг стальной горячекатаный 200ММ 30ХМА ГОСТ 2590, ГОСТ 4543"

    Кол-во: 1500.000

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