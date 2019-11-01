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    Главная / Торги / Поставка тонеров

    Поставка тонеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.11.2019 10:0001.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114710Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114710

    Наименование закупки

    Поставка тонеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-01

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    sevastiyanov_dn@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тонеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.11.2019 10:00 GMT +301.11.2019 10:0001.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114710Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тонеров

    Начальная цена

    457 414,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, РФ, Московская область, г. Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 20(двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер KIP Color 80K Z074590040 черный 3400Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тонер KIP Color 80 Z074590030 1700Г 2ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Тонер KIP Color 80 Z074590020 пурпурный 1700Г 2ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Тонер KIP Color 80Y Z074590010 желтый 3400Г"

    Кол-во: 1.000

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