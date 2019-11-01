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Наименование закупки
Поставка тонеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-29-01
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
sevastiyanov_dn@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазутин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тонеров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.11.2019 10:00 GMT +301.11.2019 10:0001.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114710Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тонеров
Начальная цена
457 414,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, РФ, Московская область, г. Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 20(двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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