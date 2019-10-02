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Наименование закупки
Поставка сзч насоса для ТБС Нептун (39) СРОЧНАЯ ПОСТАВКА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 812 455-14-54
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сзч насоса для ТБС Нептун (39) СРОЧНАЯ ПОСТАВКА
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 01:00 GMT +302.10.2019 01:0002.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114709Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сзч насоса для ТБС Нептун (39) СРОЧНАЯ ПОСТАВКА
Начальная цена
232 316,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
отсрочка платежа 30 рабочих дней после получения товара Заказчиком, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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