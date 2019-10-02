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    Поставка продуктов (Огурцы консервированные, дрожжи сухие, сухофрукты)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114707Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114707

    Наименование закупки

    Поставка продуктов (Огурцы консервированные, дрожжи сухие, сухофрукты)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов (Огурцы консервированные, дрожжи сухие, сухофрукты)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 12:00 GMT +302.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114707Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов (Огурцы консервированные, дрожжи сухие, сухофрукты)

    Начальная цена

    87 149,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, характеристики продуктов прописаны в комментариях, по согласованию с заказчиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огурцы консервированные с лимонной кислотой 3000МЛ стеклянная банка ГОСТ 31713-2012 ИП Карбанов Н.Х. Россия"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 2"

    "Дрожжи хлебопекарные сухие Невада ООО "Саф-Нева""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Смесь компотная с сухофруктами Россия ГОСТ 28501-90"

    Кол-во: 400.000

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