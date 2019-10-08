Поставка комплекта гелевых аккумуляторных батарей подвагонных 28PzV-385P с номинальным напряжением 54В

Условия договора

Адрес поставки

Ямало-Ненецкий автономный округ, для вагонов: ст. Обская Северной ж.д., код 289707; грузополучатель: ООО "Газпромтранс", код грузополучателя 1231, ОКПО 58718274; почтовый адрес: 117420, г. Москва а/я 48, тел. (34992) 5-33-44. для багажа: г. Лабытнанги, тел. (34992) 5-41-26, 5-44-91; грузополучатель: ЯФ ООО "Газпромтранс". Адрес доставки: ст. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 10. для контейнеров (кроме 40 футовых): ст. Лабытнанги Северной ж.д., код станции 289904; Грузополучатель: ООО "Газпромтранс", код грузополучателя 1231, ОКПО 58718274; почтовый адрес: 117420, г.Москва а/я 48, тел. (34992) 5-33-44. для вагонов: ст. Обская Северной ж.д., код 289707; грузополучатель: ООО "Газпромтранс", код грузополучателя 1231, ОКПО 58718274; почтовый адрес: 117420, г. Москва а/я 48, тел. (34992) 5-33-44. для багажа: г. Лабытнанги, тел. (34992) 5-41-26, 5-44-91; грузополучатель: ЯФ ООО "Газпромтранс". Адрес доставки: ст. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 10. Рассчитать логистику >