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Наименование закупки
Поставка комплекта гелевых аккумуляторных батарей подвагонных 28PzV-385P с номинальным напряжением 54В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта гелевых аккумуляторных батарей подвагонных 28PzV-385P с номинальным напряжением 54В
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114704Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта гелевых аккумуляторных батарей подвагонных 28PzV-385P с номинальным напряжением 54В
Начальная цена
295 250,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, для вагонов: ст. Обская Северной ж.д., код 289707; грузополучатель: ООО "Газпромтранс", код грузополучателя 1231, ОКПО 58718274; почтовый адрес: 117420, г. Москва а/я 48, тел. (34992) 5-33-44. для багажа: г. Лабытнанги, тел. (34992) 5-41-26, 5-44-91; грузополучатель: ЯФ ООО "Газпромтранс". Адрес доставки: ст. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 10. для контейнеров (кроме 40 футовых): ст. Лабытнанги Северной ж.д., код станции 289904; Грузополучатель: ООО "Газпромтранс", код грузополучателя 1231, ОКПО 58718274; почтовый адрес: 117420, г.Москва а/я 48, тел. (34992) 5-33-44. для вагонов: ст. Обская Северной ж.д., код 289707; грузополучатель: ООО "Газпромтранс", код грузополучателя 1231, ОКПО 58718274; почтовый адрес: 117420, г. Москва а/я 48, тел. (34992) 5-33-44. для багажа: г. Лабытнанги, тел. (34992) 5-41-26, 5-44-91; грузополучатель: ЯФ ООО "Газпромтранс". Адрес доставки: ст. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 10. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 30 дней с момента передачи товара на складе Покупателя и подписания накладной по форме торг-12. Расходы, связанные с транспортировкой товара (доставка, стоимость тары и упаковки, страховка) включены в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1.000
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