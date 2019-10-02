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    Поставка бальнеологических средств (бишофит, йодобром)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114696

    Наименование закупки

    Поставка бальнеологических средств (бишофит, йодобром)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:59

    Документация процедуры

    Специцикация_для_площадки.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бальнеологических средств (бишофит, йодобром)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 00:00 GMT +302.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бальнеологических средств (бишофит, йодобром)

    Начальная цена

    493 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край г. Сочи ул. Сибирская ,6 ОЦ "Санаторий "Юг"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 календарных дней после подписания первичных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль для ванн йодобромная Волшебное Озеро 1КГ ООО «Фармтрейд» ТУ 9158-001-89959066-2016"

    Кол-во: 850.000

    "Позиция 2"

    "Соль для ванн "БИШОФИТ" 1КГ (Магний хлористый) ТУ 9158-001-89959066-2016"

    Кол-во: 2700.000

    "Позиция 3"

    "Средство для ванн эмульсия «Нафтин» 1Л ПЭТ бутылка ТУ 9158-001-84301089-2007 ГОСТ Р 51391-99 (п.4.6)"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 4"

    "Нефть нафталанская рафинированная ПЭТ бутылка 1Л ТУ 0243-002-84301089-2010"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Изделие Соль природная Чайное дерево для гинекологических орошений 100Г ТУ 9158-001-89959066-2016"

    Кол-во: 100.000

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