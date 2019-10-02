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Наименование закупки
Поставка датчика вибрации и кабеля соединительного для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 10:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка датчика вибрации и кабеля соединительного для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114692Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка датчика вибрации и кабеля соединительного для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
146 928,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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