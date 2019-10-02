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    Главная / Торги / Поставка штукатурки,лака и прочей продукции.

    Поставка штукатурки,лака и прочей продукции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 19:0002.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114683Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114683

    Наименование закупки

    Поставка штукатурки,лака и прочей продукции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка штукатурки,лака и прочей продукции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 19:00 GMT +302.10.2019 19:0002.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114683Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штукатурки,лака и прочей продукции.

    Начальная цена

    424 698,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Duracell Alkaline Turbo Max 6LR61 9В 1600мАч"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Лак алкидно-уретановый Unica Super 90 0.9КГ высокоглянцевый Tikkurila"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Фартук защитный кислотовлагоустойчивый для защиты от кислот и щелочей, от продуктов нефтепереработки ПВХ зеленый 100х65 на завязках кис.007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть к СИЗ Фильтр противогазовый Бриз-2001 2080 класс защиты В1 ГОСТ Р 12.4.214-99"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Уголок GRACE "Pulco" Лео внутренний ПВХ дуб венеция 188001448"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Обои флизелиновые Оstima luna 88038 К1200 10х1.06М коричневый 301017030"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Мешки для мусора Консул ПВД 240ЛИТР 45МКМ 100х140СМ Ф40237"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Мешки для мусора 120л"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Лак алкидно-уретановый 358001850 0.9Л;ДМ3 орех глянцевый Ярославские Краски"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Стекло оконное 4ММ ГОСТ 111-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Инструмент штукатурный Набор шпателей Главдор 026848 резина в блистере 5ШТ GL-309"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Нож кафельный Archimedes для плиточных швов от 2ММ пластик, сталь 705002307"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Лезвие Archimedes для скребка по кафелю 705002308"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Машина шлифовальная угловая Bosch УШМ-125 220В 1.1КВТ 125ММ 3000-12000ОБ/МИН 2.2КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Эмаль аэрозольная алкидная Kudo KU-1012 RAL 8017 коричневый 270СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Штукатурка декоративная Gallery Венецианская 16КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Принадлежность автомобильная Пленка тонировочная Solux Super Dark Black 750х3000ММ 5%"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Изделие Экокожа полиэфир 49% полиуретан 35% хопок 16% оранжевая 140СМ ГОСТ Р 53243"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Пломба контрольная номерная ОСА-255-330 полипропилен белая Fortisflex"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Элемент нагревательный ТЭН RECO 1500ВТ 230В нержавеющая сталь/латунь 450ММ 1""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Праймер битумный Технониколь №01 20Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Мешки для мусора 30л 50х60СМ 30ШТ ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Удлинитель электрический LUX CE У3-Е-10 3 розетки с заземлением ПВС 3х1 16А 10М 1090700395"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Муфта переходная ремонтная для шланга FRUT 1/2х1/2 латунь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Перчатки защитные технические д.20к 200нНжПМН№10 латекс черные ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Состав восковый защитный Callery 0.9КГ для декоративной штукатурки"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Валик малярный с ручкой полиакрил 12ММ 15ММ 705015591"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 28"

    "Валик малярный с ручкой Color Expert полиамид 12ММ 17ММ 700000433"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Смазка силиконовая хозяйственная Farant 400МЛ 15356"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Батарейка щелочная Duracell ААА 1.5В 2400мАч"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 31"

    "Батарейка щелочная Duracell АА 1.5В 2400мАч"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 32"

    "Соединитель гнездовой с аквастопом пластик разноцветный для шланга 1/2" 19ММ быстрое соединение рифленый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Мешки для мусора Eco City ПВД 180ЛИТР 35МКМ 90х115СМ 1805055"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 34"

    "Кисть малярная плоская MTX TDA 100ММ натуральная щетина деревянная ручка 82545"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Ложка одноразовая чайная белая 125ММ 100ШТ 17350"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Пленка самоклеящаяся D&B водостойкая 45СМх8М белая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Муфта переходная ремонтная для шланга FRUT 3/4х3/4 латунь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Чашка одноразовая Регион полипропилен коричневая/белая 200СМ3;^МЛ 75.5х52ММ для кофе 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 39"

    "Стеклорез плиткорез (Тонар) Univers 22ММ из вольфрамо-кобальтового сплава ВКЗ 911-116"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Шпингалет задвижной дверной NOEZ ЗД-150 150х35х34ММ сталь бронзовый 615003649"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Порог-стык кант скрытый ARTENS 1800х40ММ алюминий"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 42"

    "Колер Palizh желто-коричневый №11 0.135Л; ДМ³"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Переходник соединительный RUVinil ПРС-16х16 для РКК-16х16 пластик 7767060"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Кисть малярная плоская MTX TDA 75ММ натуральная щетина деревянная ручка 82545"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 45"

    "Краска акриловая Dekor ВД-АК-111 белая 14КГ для фасадов"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 46"

    "Маска панорамная Бриз 4301 (ППМ) ACCL-2 резина/пластмасса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Уголок GRACE "Pulco" Лео наружный ПВХ дуб венеция 188001449"

    Кол-во: 5.000

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