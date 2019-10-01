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    Главная / Торги / ТО Снегоболотоход ГАЗ 4232 ТХ 70

    ТО Снегоболотоход ГАЗ 4232 ТХ 70

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 18:0001.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114682Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114682

    Наименование закупки

    ТО Снегоболотоход ГАЗ 4232 ТХ 70

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Юридический адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Почтовый адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Контактный телефон

    +7 41137 4-35-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    naran@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хамаганов Станислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО Снегоболотоход ГАЗ 4232 ТХ 70

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 18:00 GMT +301.10.2019 18:0001.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114682Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО Снегоболотоход ГАЗ 4232 ТХ 70

    Начальная цена

    18 453,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г. Ленск ул. Мелиораторов, д 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Адрес местонахождения

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторное масло Shell Rimula R4 Х 15W40 209л/180кг (125-23) (канистра 30 л)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Масло трансмиссионное Shell Spirax S6 AXME 75W90 209 л. (319-00) (канистра 10 л)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пластичная смазка Литол-24 18кг (2475-42) (емкость 4 кг)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Antifreeze SIВIRlA G-12 красный226,5л/21 Окг (75-28) (канистра 20 л)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный 240-1117030-10 (ЭК 03) ИН51 3 (ЗиЛ 5301, МТЗ, ДТ-75,Т-130, Т-170,Т-330, ДЗ-988) 1-0ТВ. с прокл."АГРО""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр очистки масла ЗИЛ, БЫЧОК (Д-243, Д-245) ПЕКАР 009-1012005 (245-1012005-10)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр 4301,110901 3 (ан, GB-502)"

    Кол-во: 1.000

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