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    Главная / Торги / Поставка хлеба, хлебобулочных изделий для для нужд филиала "Саратовское УООП" ООО «Газпром питание»

    Поставка хлеба, хлебобулочных изделий для для нужд филиала "Саратовское УООП" ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114676Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114676

    Наименование закупки

    Поставка хлеба, хлебобулочных изделий для для нужд филиала "Саратовское УООП" ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:56

    Документация процедуры

    Саратовское_УООП_Задание_заказчика_поставка_хлеба,_хлебобулочной_продукции.xlsx

    Саратовское_УООП_Договор_поставки_товаров.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хлеба, хлебобулочных изделий для для нужд филиала "Саратовское УООП" ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114676Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хлеба, хлебобулочных изделий для для нужд филиала "Саратовское УООП" ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    136 450,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, 412190, Саратовская область, Татищевский район, ст.Курдюм, складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батон Пшеничный нарезной 400Г ГОСТ 27844-88 Сокур-63"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 2"

    "Хлеб подовый Новоукраинский новый 660Г ГОСТ 31807-2012 Сокур-63"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Хлеб формовой Новоукраинский новый 660Г ГОСТ 31807-2012 Сокур-63"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 4"

    "Хлеб подовый Пшеничный 450Г ГОСТ 31805-2012 Сокур-63"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 5"

    "Хлеб подовый Солодовый 400Г ГОСТ 31807-2012 Сокур-63"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 6"

    "Батон Горчичный 400Г ГОСТ 31805-2012 Сокур-63"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 7"

    "Хлеб Бородинский 400Г ГОСТ 31807-2012 Сокур-63"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 8"

    "Сушки Ванильные ГОСТ 32124-2013 Сокур-63"

    Кол-во: 100.000

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