Поставка хлеба, хлебобулочных изделий для для нужд филиала "Саратовское УООП" ООО «Газпром питание»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.