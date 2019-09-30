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Наименование закупки
Водонагреватель Ariston 100 k 75 Ростовский филиал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 09:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Водонагреватель Ariston 100 k 75 Ростовский филиал
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114673Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Водонагреватель Ariston 100 k 75 Ростовский филиал
Начальная цена
7 453,06
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 131 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно ВНД ПАО Ростелеком оплата 100% в течении 7 календарных дней после поставки продукции на склад.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 1.000
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