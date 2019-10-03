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    Главная / Торги / Поставка пленки самоклеющейся для подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году.

    Поставка пленки самоклеющейся для подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114671Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114671

    Наименование закупки

    Поставка пленки самоклеющейся для подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пленки самоклеющейся для подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 12:00 GMT +303.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114671Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пленки самоклеющейся для подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году.

    Начальная цена

    5 417 152,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629806, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель 9, проезд 4, УМТСиК ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. В этом случае Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка самоклеящаяся Oralite 5500-50 светоотражающая 1.22x50М синяя"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-010G глянцевая для плоттерной резки 1х50М белая"

    Кол-во: 242.000

    "Позиция 3"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-031G глянцевая для плоттерной резки 1х50М красная"

    Кол-во: 172.000

    "Позиция 4"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-070G глянцевая для плоттерной резки 1х50М черная"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 5"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-10 глянцевая для плоттерной резки 1х50М белая"

    Кол-во: 285.000

    "Позиция 6"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-049G глянцевая для плоттерной резки 1х50М синяя"

    Кол-во: 117.000

    "Позиция 7"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-53 глянцевая для плоттерной резки 1х50М голубая"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 8"

    "Пленка самоклеящаяся Oratape МТ 80Р монтажная ПВХ 1х50М 0.08ММ прозрачная"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-057G глянцевая для плоттерной резки 1х50М синяя"

    Кол-во: 151.000

    "Позиция 10"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-032G глянцевая для плоттерной резки 1х50М светло-красная"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 11"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-022G глянцевая для плоттерной резки 1х50М желтая"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 12"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-052 глянцевая для плоттерной резки 1х50М лазурная"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-034G глянцевая для плоттерной резки 1х50М 0.08ММ оранжевая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Пленка самоклеящаяся Oralite 5500-30 светоотражающая 1.22x50М красная"

    Кол-во: 50.000

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