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    Главная / Торги / Поставка санитарно-технического оборудования

    Поставка санитарно-технического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114670Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114670

    Наименование закупки

    Поставка санитарно-технического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2019 11:52

    Документация процедуры

    сантехника_нац.проект__1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка санитарно-технического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114670Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка санитарно-технического оборудования

    Начальная цена

    598 938,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская область, г.Выкса, Детский центр "Лазурный"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производиться в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания документа о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Унитаз подвесной Vitra S20 сиденье с микролифтом, инсталляция 742-5800-01"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Унитаз подвесной Vitra S20 сиденье с микролифтом, инсталляция 742-5800-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сифон для умывальников универсальный пластиковый для раковины"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Смеситель для раковины однорычажный KN KN1647 силумин хром 55ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Умывальник (раковина) 600ММ с пьедесталом фаянс Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Труба полипропиленовая ПП/стекловолокно Политэк 50ММ 8.3ММ PN25 9250050084"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Труба полипропиленовая ПП Ру20 Ду25мм"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 8"

    "Труба полипропиленовая ПП 20ММ PN20"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 9"

    "Отвод Политэк 90ГРАД 25ММ ПП"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 10"

    "Отвод Политэк 90ГРАД 25ММ ПП"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 11"

    "Тройник Политэк ПП 50"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 12"

    "Арматура соединительная Тройник переходной ПП D25-20-25ММ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 13"

    "Муфта полипропиленовая соединительная ТЕВО PP-R D25 цвет белый"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Фитинги полиэтиленовые Муфта соединительная полиэтилен 50ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 15"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная разъёмная (Американка), внутренняя резьба РосТурПласт 50х1 1/2""

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 16"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная 20x1/2""

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 17"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная PPRC 25х1/2" НР"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 18"

    "Фитинги полипропиленовые Муфта комбинированная PPRC ВР 50-1 1/2" белая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Муфта полипропиленовая переходная ПП 25х20ММ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 20"

    "Кран ДN от 25 до 32 шаровой полипропилен STC 25мм"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой PPR 20 латунь/полипропилен для горячей воды"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 22"

    "Хомут сантехнический М8/1,5х20ММ 3/4" (25-28мм) с резиновым уплотнением, шпилькой и дюбелем"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 23"

    "Хомут сантехнический для труб 47-52ММ с резиновым уплотнением, шпилькой и дюбелем"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 24"

    "Труба полипропиленовая для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления 3-х слойная из полипропилена рандом сополимера армированные стекловолокном PPR Aqua, SDR6 ДН63мм ГОСТ 32415-2013 ООО "РОСТЕРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" Россия"

    Кол-во: 310.000

    "Позиция 25"

    "Тройник полипропиленовый переходный для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления 63-25-63мм полипропилен рандом сополимер ГОСТ 32415-2013 ООО "РОСТЕРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 26"

    "Отвод канализационный ПП 90ГРАД 50ММ полипропилен Ростурпласт"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 27"

    "Отвод ПП Стандарт полипропиленовый ДУ 50х45"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 28"

    "Муфта полипропиленовая комбинированная разъёмная (Американка), внутренняя резьба РосТурПласт 60х2""

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 29"

    "Муфта полипропиленовая соединительная 25ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 30"

    "Унитаз подвесной Vitra S20 сиденье с микролифтом, инсталляция 742-5800-01"

    Кол-во: 8.000

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