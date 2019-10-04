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Наименование закупки
Поставка санитарно-технического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2019 11:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-87
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка санитарно-технического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114670Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка санитарно-технического оборудования
Начальная цена
598 938,77
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607033, Нижегородская область, г.Выкса, Детский центр "Лазурный"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производиться в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания документа о приемке.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 310.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 28.000
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