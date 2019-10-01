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    Главная / Торги / Поставка медицинских аптечек для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка медицинских аптечек для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 20:0001.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114669Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114669

    Наименование закупки

    Поставка медицинских аптечек для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:37

    Документация процедуры

    Проект_Договор.docx

    ТЗ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских аптечек для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 20:00 GMT +301.10.2019 20:0001.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114669Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских аптечек для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    687 308,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, ул. Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней после поставки товара на склад Покупателя. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка специализированная Нефтяника и газовика для работников нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрасли СпецТехСбыт 300х260х100ММ пластиковый чемодан"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Аптечка автомобильная ФЭСТ 205х205х70ММ футляр из полистирола"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Аптечка коллективная для офиса и производства Апполо 260х260х70ММ пластиковый чемодан"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Аптечка коллективная первой помощи на 100 человек ФЭСТ 280х225х130ММ мягкий футляр"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Аптечка офисная ФЭСТ 280х225х130ММ мягкий футляр"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Аптечка офисная первой медицинской помощи для офиса и производства ФЭСТ 266х220х80ММ футляр из полистирола"

    Кол-во: 659.000

    "Позиция 7"

    "Аптечка промышленная первой помощи нефтяника-газовика ФЭСТ 280х225х130ММ мягкий футляр"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 8"

    "Аптечка промышленная первой помощи химика Апполо 330х240х170ММ сумка из водооталкивающей ткани"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Аптечка универсальная Апполо 260х250х60ММ пластиковый чемодан"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 10"

    "Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ для оказания первой медицинской помощи приказ МЗ РФ №70н от 15.02.2013г. Апполо"

    Кол-во: 14.000

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