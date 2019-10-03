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    Главная / Торги / Поставка средств для стирки и прочего

    Поставка средств для стирки и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114668Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114668

    Наименование закупки

    Поставка средств для стирки и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств для стирки и прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 08:00 GMT +303.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114668Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств для стирки и прочего

    Начальная цена

    468 292,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моп Vileda УльтраСпид Трио+ для влажной уборки пола полиэстер, микроволокно, вискоза прошитый 400ММ серый/белый"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Салфетка хозяйственная Vileda Professional ТиТауэл микро 70% полиэстер, 30% полиамид белая/синяя 600х400ММ 175Г/М2 3ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Средство для удаления накипи Delta Средство против накипи и ржавчины 1Л бутылка пластиковая"

    Кол-во: 125.000

    "Позиция 4"

    "Средство для стекол Blitz с распылителем 500МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Ручка для держателей и мопов Vileda УльтраСпид Мини металл/ пластик 80-144СМ серый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Средство для посудомоечных машин Trump Hydro Special 25000Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Аксессуар для пылесоса Мешок-пылесборник трехслойный Numatic 10Л;ДМ3 синтетическое волокно MicroFib 10ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Освежитель воздуха неаэрозольный airFRESH BLUE 300МЛ для сенсорных дозаторов Xibu и Luna"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Средство для посудомоечных машин концентрированное таблетки Ecolab Solid Clean M 4500Г 9070260"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Средство моющее сильнощелочное Ecolab Neomax Gms для поломоечных машин 10000МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Средство чистящее кислотное Ecolab Into WC Ultra для удаления ржавчины и известкового налета 0.75Л; ДМ³ 3004290"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Освежитель воздуха Ecolab Oasis Pro White Cotton 2Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Перчатки защитные Контракт резиновые желтые размер М 101017"

    Кол-во: 122.000

    "Позиция 14"

    "Перчатки защитные Контракт резиновые желтые размер L 101018"

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 15"

    "Средство комплексного действия для стирки белья ECOBRITE MAGIC EMULSION 25КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Средство для смягчения тканей с нейтрализатором ECOBRITE NEUTRASOFT 20Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Отбеливатель Ecolab Ecobrite Oxy кислородный жидкость 20000МЛ 9038180"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Полотенце бумажное Tork Matic Advanced Н1 двухслойное 150М 210ММ белый 6ШТ неперфорированные 120067"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Бумага туалетная Tork SmartOne 472242 двухслойная 207М белая"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 20"

    "Салфетки для лица ультрамягкие Tork двухслойные 20х21СМ 120380 100листов в пачке"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 21"

    "Пакет полиэтиленовый гигиенический Tork 1.5х8.7х12.7СМ ПВД белый 25ШТ 204041"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 22"

    "Полотенце бумажное в листах Tork PeakServe Z-сложения однослойное 225х201ММ 100% целлюлоза белый 410ЛИСТ"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 23"

    "Усилитель для стирки щелочной Ecobrite booster plus 20л Ecolab"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Фартук Мистерия ПЭ 72х120СМ белый 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

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