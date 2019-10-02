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    Главная / Торги / Поставка мебели для службы корпоративной зашиты ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка мебели для службы корпоративной зашиты ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114667Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114667

    Наименование закупки

    Поставка мебели для службы корпоративной зашиты ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:58

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для службы корпоративной зашиты ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 16:00 GMT +302.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114667Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для службы корпоративной зашиты ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    623 645,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, посёлок Пеледуй, ул. Пристанская 7 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов. Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. В этом случае Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол рабочий Арго 1400х730х760ММ орех ДСП 22ММ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная мобильная Эрго 400х500х610ММ орех ДСП 16ММ ДСП 22ММ Россия"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Кресло офисное Фрегат ткань черное 61х44х106СМ 12КГ Россия"

    Кол-во: 11.000

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