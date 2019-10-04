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    Главная / Торги / Поставка подшипников для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Поставка подшипников для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114666Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114666

    Наименование закупки

    Поставка подшипников для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:16

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на__подшипники.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брехина Лидия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка подшипников для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 07:00 GMT +304.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114666Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Начальная цена

    499 854,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, доставка товара за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 7608 А ГОСТ 520"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 2"

    "Подшипник 7610 (32310)"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 3"

    "Подшипник 7611 А ГОСТ 520"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Подшипник 7815"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Подшипник 7517 (32217)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Подшипник 7613 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Подшипник роликовый, радиальный, с цилиндрическими роликами ВТ1-0678(У-27911А) 54х124х40мм КАМАЗ У-27911А SKF кл.точности"0"(сталь подшипниковая)"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Подшипник 29910 С17 ГОСТ 520"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 9"

    "Подшипник В6-50307АКШ1 ГАЗ,УАЗ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 10"

    "Подшипник выжимной сцепления 588911"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 11"

    "Подшипник вала вторичного/первичного 6209N КПП ГАЗ-53/66/3308 ПАЗ-3205 50209 ГОСТ 3189-89"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 12"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце 50310 50x110x27ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Подшипник шариковый радиальный ВВ1-3357 55x116x28ММ SKF"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Подшипник шкворня опорный ПАЗ-3205 29908"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный 206 30х62х16ММ ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами 80202 15х35х11ММ 7800Н"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 17"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами 80200 10х30х9ММ 5900Н"

    Кол-во: 50.000

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