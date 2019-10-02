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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для системы полива

    Поставка комплектующих для системы полива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 13:1002.10.2019 13:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114664Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114664

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для системы полива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 08:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для системы полива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 13:10 GMT +302.10.2019 13:1002.10.2019 13:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114664Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для системы полива

    Начальная цена

    697 760,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR13.6 ПЭ100 50х3.7 ООО «Завод «ЮгТрубПласт»"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 2"

    "Фланец стальной плоский приварной Ду50 Ру16 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый Valtec ПП 50 Ду50 Ру25 под приварку латунь +95ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый Valtec ПП 20 Ду20 Ру25 под приварку латунь +95ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR17 ПЭ100 32x2 ООО «Завод «ЮгТрубПласт»"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 6"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR13.6 ПЭ100 25х2 ООО «Завод «ЮгТрубПласт»"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 7"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR13.6 ПЭ100 63x4.7 ООО «Завод «ЮгТрубПласт»"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Сопло ротатор HUNTER МР 3000 90-210 6.7-9.1М"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 9"

    "Комплектующие к инвентарю садово-огородному Спринклер Hunter PROS-06 22.5СМ 1-7бар"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 10"

    "Комплектующие к инвентарю садово-огородному Спринклер Hunter PROS-04 15.5СМ 1-7бар"

    Кол-во: 266.000

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