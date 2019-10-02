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    Главная / Торги / Поставка ККТ для Чаяндинского НГПУ ООО"Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка ККТ для Чаяндинского НГПУ ООО"Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114663Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114663

    Наименование закупки

    Поставка ККТ для Чаяндинского НГПУ ООО"Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 08:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ККТ для Чаяндинского НГПУ ООО"Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 12:00 GMT +302.10.2019 12:0002.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114663Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ККТ для Чаяндинского НГПУ ООО"Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    23 158,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Пеледуй, ул. Пристанская д. 7, Пеледуйская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Поставка не позднее 30.09.2019 года.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для контрольно-кассовых машин . Чековая лента 57 термо"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Машина контрольно-кассовая Меркурий-130Ф с фискальным накопителем на 15 месяцев 183х260х81ММ"

    Кол-во: 1.000

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