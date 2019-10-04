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Наименование закупки
Поставка аптечек первой помощи нефтяника-газовика для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 09:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аптечек первой помощи нефтяника-газовика для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114661Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аптечек первой помощи нефтяника-газовика для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
415 389,19
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск, ул. Причальная,10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней после поставки товара на склад Покупателя. Доставка за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 109.000
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