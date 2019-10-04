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    Главная / Торги / Поставка аптечек первой помощи нефтяника-газовика для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка аптечек первой помощи нефтяника-газовика для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114661Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114661

    Наименование закупки

    Поставка аптечек первой помощи нефтяника-газовика для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:01

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Проект_Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аптечек первой помощи нефтяника-газовика для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114661Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аптечек первой помощи нефтяника-газовика для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    415 389,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, ул. Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней после поставки товара на склад Покупателя. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка промышленная первой помощи нефтяника-газовика Апполо 330х240х170ММ сумка из водооталкивающей ткани"

    Кол-во: 109.000

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