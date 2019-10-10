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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Оренбургской ВЧ

    Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Оренбургской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114659Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114659

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Оренбургской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 08:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.10.2019 09:00 GMT +310.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114659Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    495 556,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное полусинтетическое Gazpromneft D-Prioritet 10W40 205Л; ДМ³"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Масло гидравлическое всесезонное Gazpromneft ВМГЗ-60 205Л; ДМ³"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Масло трансмиссионное всесезонное Gazpromneft G-Truck 80W90 GL-4/GL-5 20Л"

    Кол-во: 10.000

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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