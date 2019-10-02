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Наименование закупки
Выполнение монтажных и ремонтных работ для нужд ЗАО "АК № 1825"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 08:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
Почтовый адрес
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Контактный телефон
+7 3532 34-32-50
Факс
+7 3532 34-32-51
Адрес электронной почты
main@ak1825.e4u.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брехина Лидия Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение монтажных и ремонтных работ для нужд ЗАО "АК № 1825"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114658Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение монтажных и ремонтных работ для нужд ЗАО "АК № 1825"
Начальная цена
176 748,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг производится в течение 30 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "АК № 1825"
Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"
Адрес местонахождения
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Кол-во: 1376.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 1376.000
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