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    Главная / Торги / Выполнение монтажных и ремонтных работ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Выполнение монтажных и ремонтных работ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114658Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114658

    Наименование закупки

    Выполнение монтажных и ремонтных работ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 08:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брехина Лидия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение монтажных и ремонтных работ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114658Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение монтажных и ремонтных работ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Начальная цена

    176 748,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг производится в течение 30 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство гидроизоляции Промазка праймером и поклейка бикроста (без материала)"

    Кол-во: 1376.000

    "Позиция 2"

    "Выполнение монтажных работ Установка парапетов вместе с конструкцией"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Подготовка к ремонтным работам одготовка поверхности под нанесение бикроста"

    Кол-во: 1376.000

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    Прием заявок:
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    102 373
    Лоты:
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