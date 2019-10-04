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    Главная / Торги / Поставка противоскользящей ленты, фонарей аккумуляторных, бензинового генератора_ЯФ

    Поставка противоскользящей ленты, фонарей аккумуляторных, бензинового генератора_ЯФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114653Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114653

    Наименование закупки

    Поставка противоскользящей ленты, фонарей аккумуляторных, бензинового генератора_ЯФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 07:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противоскользящей ленты, фонарей аккумуляторных, бензинового генератора_ЯФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114653Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противоскользящей ленты, фонарей аккумуляторных, бензинового генератора_ЯФ

    Начальная цена

    107 524,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, г. Новый Уренгой, склад транспортной компании. Грузополучатель: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», Ямбургский филиалРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара в течении 15 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента противоскользящая Мельхозе черная 50ММх18.3М 1ММ -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС M1SR050183"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Прожектор светодиодный Яркий луч COB 30ВТ 230В IP54 настольный 230х211ММ серый/оранжевый 787240 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Генератор бензиновый Huter DY8000LX 64/1/19 7кВт 50ГЦ 1 790х560х590ММ 94КГ 4-х тактный 25Л"

    Кол-во: 1.000

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