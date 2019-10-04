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Наименование закупки
Поставка противоскользящей ленты, фонарей аккумуляторных, бензинового генератора_ЯФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 07:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 495 719-33-49
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашкин Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка противоскользящей ленты, фонарей аккумуляторных, бензинового генератора_ЯФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114653Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противоскользящей ленты, фонарей аккумуляторных, бензинового генератора_ЯФ
Начальная цена
107 524,05
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, г. Новый Уренгой, склад транспортной компании. Грузополучатель: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», Ямбургский филиалРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после получения товара в течении 15 банковских дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 13.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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