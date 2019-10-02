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    Главная / Торги / Поставка комплектов светофильтров

    Поставка комплектов светофильтров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114647Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114647

    Наименование закупки

    Поставка комплектов светофильтров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 08:05

    Документация процедуры

    Спецификация_к_Приложению_4_(1402251_v1).XLS

    Приложение_4_Типовой_договор_ТР_включены_в_стоимость_МТР,_кроме_того_НДС_(1400259_v1).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов светофильтров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114647Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов светофильтров

    Начальная цена

    499 146,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 30 календарных дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 200 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1М 400-780НМ ТУ 4486-025-07516244-2008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Комплект светофильтров КС-105 200-2500НМ ТУ 4434-138-07502348-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Комплект светофильтров КОФ-02 520НМ ТУ 4321-200-20506233-2000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Комплект светофильтров КНС 10.2 260-850НМ КВФШ.203561.013 ТУ"

    Кол-во: 1.000

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