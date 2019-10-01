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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТО Урал В 920 ЕУ 14
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 05:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV
Почтовый адрес
115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV
Контактный телефон
+7 41137 4-35-41
Факс
--
Адрес электронной почты
naran@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хамаганов Станислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО Урал В 920 ЕУ 14
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 18:00 GMT +301.10.2019 18:0001.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114641Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО Урал В 920 ЕУ 14
Начальная цена
47 117,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, г. Ленск, ул. Мелиораторов, 39 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту доставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "НАРАН"
Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"
Адрес местонахождения
115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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