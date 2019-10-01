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    Главная / Торги / ТО КамАЗ К 738 МТ 70

    ТО КамАЗ К 738 МТ 70

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 18:0001.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114640Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114640

    Наименование закупки

    ТО КамАЗ К 738 МТ 70

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 05:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Юридический адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Почтовый адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Контактный телефон

    +7 41137 4-35-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    naran@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хамаганов Станислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО КамАЗ К 738 МТ 70

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 18:00 GMT +301.10.2019 18:0001.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114640Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО КамАЗ К 738 МТ 70

    Начальная цена

    50 497,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г. Ленск, ул. Мелиораторов, 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Адрес местонахождения

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторное масло Shell Rimula R4 Х 15W40 209л/180кг (125-23) (канистра 50 л)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Масло трансмиссионное Shell Spirax S6 AXME 75W90 209 л. (319-00) (канистра 22 л)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пластичная смазка Литол-24 18кг (2475-42) (емкость 3 кг)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Antifreeze SIВIRlA G-12 красный226,5л/21 Окг (75-28) (канистра 40 л)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Тормозная жидкость DOT-4 HG7044RHI 473 мл (157-50)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр-патрон WDK 962/12 очистки топлива КАМАЗ ЕВРО-4 MAN (элемент) (аналог 6W.24.059.00)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр масляный КАМАЗ (Кострома) 740-1012040-10 (ЭК.26)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный КАМАЗ ЕВРО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр 7405-1017040 (ЭК.34) масляный Т О КАМАЗ Евро 1, 2(нить) (Кострома)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Влагоотделитель DIFA 9101, (4З2 410 2227)"

    Кол-во: 1.000

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